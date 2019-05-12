暗光场合错过了重要的信息？vivo S1 Pro一个功能轻松解决这个困扰！

转载 互联网 2019-05-12 17:32:53
[摘要]vivo S1 Pro是一款前置采用升降式镜头的新机，同时手机的机身背部还采用了翎羽纹路设计，颜色更漂亮，颜值更高。

vivo S1 Pro是近日发布的一款采用6.39英寸零界全面屏的手机，手机不仅配备了骁龙675AIE处理器，还搭载了第五代光电屏幕指纹，让手机的解锁更加快速方便。

暗光场合错过了重要的信息？vivo S1 Pro一个功能轻松解决这个困扰！

而vivo S1 Pro手机还可以让你在黑暗的环境下，简单直接的知晓手机的新信息或是新来电，手机会让闪光灯闪以此来提示你。那么怎么设置vivo S1 Pro的闪光灯提醒功能呢？下面就跟着小编一起来学习一下吧。

暗光场合错过了重要的信息？vivo S1 Pro一个功能轻松解决这个困扰！

第一步，在vivo S1 Pro手机的桌面上，找到手机的【设置】图标，并点击打开。

第二步，进入到手机的设置界面后，在界面中找到【更多设置】选项，并点击打开。

暗光场合错过了重要的信息？vivo S1 Pro一个功能轻松解决这个困扰！

第三步，进入到更多设置界面后，在界面中找到【闪光灯提醒】选项，并点击打开。

第四步，进入到闪光灯提醒设置界面后，在界面中找到【闪光灯提醒】选项，并将此功能右侧的开关滑动打开即可。

暗光场合错过了重要的信息？vivo S1 Pro一个功能轻松解决这个困扰！

vivo S1 Pro手机的闪光灯提醒功能成功开启后，以后手机在熄屏状态下，有新的信息或是来电时，手机的闪光灯就会闪烁提示你，让新电话或是新信息提醒的更加明显。

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