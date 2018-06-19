vivo NEX如何关闭摄像头升降音？方法超简单赶快get吧！

转载 智能家 2018-06-19 10:05:08

[摘要] vivonex采用升降式前置摄像头，当摄像头在升降的时候有一个挺酷的音效，可以为前置摄像头的使用带来一些仪式感，同样这个音效也可以关闭，来看看如何设置吧。

vivonex采用升降式前置摄像头，当摄像头在升降的时候有一个挺酷的音效，可以为前置摄像头的使用带来一些仪式感，同样这个音效也可以关闭，来看看如何设置吧。

vivonex怎么关闭摄像头升降音？

在升降的时候有一个挺酷的音效(这个音效可以更改)而不是机械件本身的声音;升起耗时1秒左右，速度可以接受;弹出之后可以通过外力按回去，手动收回之后会自动关闭相机界面。

关闭摄像头声音方法：

第一步：首先打开手机，找到手机自带的【拍照】软件，打开之后点击右上角的设置图标。

第二步：找到并点击【摄像头升降音】选项，在摄像头升降音选项里面可以设置【静音】，同时还可以设置其它声音。

值得一提的是，虽然是为零界全面屏创立的方案，但这种升降式设计也不经意间成为了一种玩物，让你不断点击升降解压，让我这种从来不自拍的宅男也忍不住点开前置摄像头

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。