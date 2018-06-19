vivo NEX如何管理应用权限？方法简单赶快Get吧！

转载 智能家 2018-06-19 10:22:26
[摘要]很多小伙伴不知道怎么设置应用的管理权限，下面小编就教大家如何设置vivo nex的应用权限。

很多小伙伴不知道怎么设置应用的管理权限，下面小编就教大家如何设置vivo nex的应用权限。

vivo NEX如何管理应用权限？方法简单赶快Get吧！

vivonex怎么管理应用权限?

第一步：首先打开手机，找到【设置】选项并打开。

第二步：打开设置会出现【更多设置】选项，点击打开。

vivo NEX如何管理应用权限？方法简单赶快Get吧！

第三步：在更多设置界面找到【权限管理】一项。

第四步：进入权限管理页面，选择我们要设置权限的应用，比如微信，点击进入。

第五步：进入应用权限页面，选择右边的开关，可以打开或关闭授权。

vivo NEX如何管理应用权限？方法简单赶快Get吧！

第六步：点击应用权限右上角的三个点，可查看所有权限。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。　

分享是一种积极的生活态度
常见问题
vivo NEX如何使用OTG功能？
2018.06.19
vivo NEX如何开启游戏模式？
2018.06.19
vivo NEX如何关闭摄像头升降音？
2018.06.19
vivo NEX如何开启高通语音通话？
2018.06.19
了解更多

评论

关于我们|About us|天极服务|天极大视野|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
Copyright (C) 1999-2017 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极网络
京公网安备11010802015384号