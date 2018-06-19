vivo NEX如何管理应用权限？方法简单赶快Get吧！
转载 智能家 2018-06-19 10:22:26
[摘要]很多小伙伴不知道怎么设置应用的管理权限，下面小编就教大家如何设置vivo nex的应用权限。
很多小伙伴不知道怎么设置应用的管理权限，下面小编就教大家如何设置vivo nex的应用权限。
vivonex怎么管理应用权限?
第一步：首先打开手机，找到【设置】选项并打开。
第二步：打开设置会出现【更多设置】选项，点击打开。
第三步：在更多设置界面找到【权限管理】一项。
第四步：进入权限管理页面，选择我们要设置权限的应用，比如微信，点击进入。
第五步：进入应用权限页面，选择右边的开关，可以打开或关闭授权。
第六步：点击应用权限右上角的三个点，可查看所有权限。
以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。
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