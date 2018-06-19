vivo NEX如何投屏到电视上？方法不难赶快试试吧！

转载 智能家 2018-06-19 10:20:44

[摘要] 多屏互动可以将手机画面同步显示到电视或其他可视设备上，轻松实现大屏看文件看图片功能，今天小编就来教大家如何使用vivonex的多屏互动！

多屏互动可以将手机画面同步显示到电视或其他可视设备上，轻松实现大屏看文件看图片功能，今天小编就来教大家如何使用vivonex的多屏互动! vivonex怎么投屏到电视？ 1.进入【设置】>【多屏互动】界面，将【多屏互动】开关开启，手机会自动搜索支持WLAN Display功能的设备。 2.通过“多屏互动”功能，可以将手机屏幕传到其它显示设备(如：电视、投影仪)上。 3.通过WLAN网络即可将手机连接到支持WLAN Display功能的显示设备上。如果您的显示设备不支持WLAN Display功能，您可以使用配件Xshare连接显示设备，手机无线连接配件Xshare即可。 注：多屏互动就是将手机屏幕显示的内容同步到其他显示设备(如：电视、投影仪)上。 以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

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