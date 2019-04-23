vivoX27玩游戏时如何直接回复信息？聊天时也不影响玩游戏！

转载 互联网 2019-04-23 17:13:48
[摘要]vivoX27拥有游戏画中画功能，开启手机的此项功能后，你就可以在游戏界面中直接回复好友信息了，一举两得。

日常玩游戏时你是否有过这样的烦恼，玩游戏的时候刚刚起劲，结果聊天应用收到新消息，就必须得退出游戏界面打开聊天应用去回复信息，简直太麻烦了。

vivoX27玩游戏时如何直接回复信息？聊天时也不影响玩游戏！

而vivoX27手机拥有游戏画中画功能，只需要通过简单的设置，你就可以在玩游戏时，不用再退出游戏界面就可以直接回复聊天信息了，超级方便的。

那么怎么开启vivoX27的游戏画中画呢？下面就跟着小编一起来学习一下吧。

vivoX27玩游戏时如何直接回复信息？聊天时也不影响玩游戏！

第一步，在vivoX27手机的桌面上，找到手机的【设置】图标，并点击打开。

第二步，进入到手机的设置界面后，在界面中找到【分屏多任务】选项，并点击打开。

vivoX27玩游戏时如何直接回复信息？聊天时也不影响玩游戏！

第三步，进入到分屏多任务界面后，在界面中找到【消息分屏】选项，并点击打开。

第四步，进入到消息分屏界面后，将此功能的开关滑动打开，并且将想要显示悬浮消息的应用的开关也打开就可以了。

vivoX27玩游戏时如何直接回复信息？聊天时也不影响玩游戏！

第五步，然后在玩游戏的界面中，只需要在游戏界面中进行三指下滑，就可以调出微信等聊天应用了，点击应用图标就可以以悬浮窗的形式回复消息了，既可以聊天又不应用我们玩游戏，简直太好了。

vivoX27玩游戏时如何直接回复信息？聊天时也不影响玩游戏！

好了，以上呢就是小编为大家总结的关于vivoX27玩游戏时直接回复信息的方法了，如果你也不想因为回复消息从而退出游戏界面，那就赶快跟着本文将手机的游戏画中画模式学到手吧，这样以后玩游戏的时候就可以直接在游戏界面中回复信息了，方便快速。

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