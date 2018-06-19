vivo NEX如何使用OTG功能？简单两步设置后即可轻松使用！

转载 智能家 2018-06-19 10:17:37

[摘要] otg可以连接第三方红外设备，连接之后可对其他设备进行遥控，非常的实用，那么vivonex怎么使用otg功能呢？一起来看看吧！

otg可以连接第三方红外设备，连接之后可对其他设备进行遥控，非常的实用，那么vivonex怎么使用otg功能呢？一起来看看吧!

vivonex怎么使用otg功能？

第一步：在手机中打开【设置】，在设置中找到【更多设置】。

第二步：在更多设置里找到【OTG】一栏，开启OTG按钮开关。

OTG功能需要使用OTG线将手机与U盘连接，手机即可读取U盘里的数据使用。

判断其它手机是否支持OTG的方法如下：

直接插入OTG线，然后插入U盘等设备，看手机是否识别，如果识别，就是支持OTG的。通过网络搜索使用的手机型号，然后查看手机参数内是否支持OTG。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。