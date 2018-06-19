vivo NEX如何开启游戏模式？有了它再也不用担心被悬浮通知打扰了！

转载 智能家 2018-06-19 10:13:55

[摘要] vivonex开启游戏模式后，可以贴心屏蔽第三方通知、消息、电话，那么vivonex怎么开启游戏模式呢？下面小编就教大家。

vivonex开启游戏模式后，可以贴心屏蔽第三方通知、消息、电话，那么vivonex怎么开启游戏模式呢？下面小编就教大家。

vivonex怎么打开游戏模式？

首先进入【设置】，找到【jovi】，点击【游戏模式】一栏，将【游戏模式】后面的开关打开，即可开启游戏勿扰，开启后在运行游戏时将不会被悬浮通知打扰。

游戏中，来电提示悬浮在屏幕上方，微信等社交应用以画中画的形式呈现，不影响游戏视野;在4G网络下开启VoLTE通话功能，或在WiFi网络下，都能边通话边游戏。

vivonex还支持游戏引擎，联合腾讯与网易深度优化了游戏体验，vivonex与虚幻引擎达成深度合作，赋予了吃鸡游戏更出色的表现。

不仅如此，vivonex搭载游戏虚拟环绕声，戴上普通耳机能实现听声辨位，吃鸡游戏体验更加出色，如今已经匹配了网易的荒野行动，后续还会支持更多游戏。

vivonex的游戏整体帧率提升了22.5%，背部温度降低了5摄氏度以上针对重度手游用户的痛点需求，vivonex采用了全新了天线布局，重新设计了横屏握持下的信号表现，在行业内首次实现了高度优化。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。