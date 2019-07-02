数字密码解锁加密应用好麻烦？荣耀20Pro让你一指轻松进入程序！

转载 互联网 2019-07-02 17:21:53

[摘要] 荣耀20Pro是荣耀近期发布的旗舰新机，新机采用了侧面指纹识别设计，搭载了麒麟980芯片，支持GPU Turbo3.0技术，让你在玩大型游戏时，响应更快，体验更好。

普通手机在给应用加密时，一般都会使用数字密码的形式来给应用上锁，而如果你加密的应用有一段时间没有访问了，或者是干脆就是忘记了应用锁的密码，这时会觉得很头大的。

而这时如果开启荣耀20Pro的指纹访问应用锁功能，你就可以不用费脑的去想应用锁数字密码到底是啥，直接将手指放到指纹传感器上，就可以轻松的解锁加密应用了，应用解锁的速度更快更方便了。

那么怎么开启荣耀20Pro的指纹访问应用锁功能呢？下面就跟着小编一起来学习一下吧。

第一步，在荣耀20Pro手机的桌面上，找到手机的【设置】图标，并点击进入。

第二步，进入到手机的设置界面后，在界面中找到【安全和隐私】选项，并点击进入。

第三步，进入到手机的安全和隐私界面后，在界面中找到【指纹】选项，并点击进入。

第四步，进入到指纹界面后，在界面中找到【访问应用锁】选项，并将此选项右侧的功能开关滑动打开，功能打开时，需要验证你的应用锁数字密码，输入正确的应用锁密码，访问应用锁的功能就会被成功开启了。

第五步，指纹访问应用锁功能成功开启后，回到手机的【安全和隐私】界面中，在界面中找到【应用锁】选项，并点击进入。

第六步，这时手机界面会提示你，请轻触感应器验证指纹，把手指防到指纹传感器进行验证即可。

第七步，指纹验证成功后，就会进入到手机的应用锁设置界面了，找到你想加密的应用，然后将此应用右侧的功能开关滑动打开即可。

荣耀20Pro应用的应用锁成功开启后，以后再想开启手机加了锁的应用时，你就必须输入应用锁密码或者是直接使用指纹来解锁加密的应用了。

指纹相比数字密码来说，使用起来更加的方便，而且如果你加密的应用是不太经常用的，那么数字密码很有可能就会在没用的一段时间后被忘记，这时直接使用指纹来加锁加密应用，就避免了忘记密码的尴尬之处，一指轻松解锁更加快速方便。