OPPO Find X怎样把字体放大？方法很简单赶快试试吧！

转载 互联网 2018-06-27 09:56:56
[摘要]手机默认的字体大小不是每个人所喜欢的吧，那么oppo find x手机的字体在哪里调呢，下面一起来看看教程吧。

手机默认的字体大小不是每个人所喜欢的吧，那么oppo find x手机的字体在哪里调呢，下面一起来看看教程吧。

oppo find x怎么把字体放大?

1、在oppo find x手机桌面找到【设置】，点击进入。

2、在设置界面找到【显示与亮度】，进入后点击【字体大小】。

3、会进入以下界面，可以向右滑动来将字体调大，后面想调小再往左滑动即可。

4、调节后字体就变大了，以下是对比图，有此需要的，可以动手调节调节哦，再也不用担心OPPO手机字体太小看不清了。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

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