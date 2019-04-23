OPPOReno如何设置Breeno？闲来无事它可以和你闲聊说笑话！

转载 互联网 2019-04-23 17:02:52

[摘要] OPPOReno是oppo近期发布的一款新机，新机首次搭载了全新的人工智能Breeno语音，那么怎么设置它呢？

OPPOReno采用了全新的ColorO 6.0系统，而在ColorO 6.0系统中，首次搭载了全新的人工智能个人助手Breeno，它可以通过大量的硬件传感器，结合用户场景、环境等来感知用户的行为，并进行了复杂的运算提前预测;通过语音、视觉等手段，向用户反馈信息，提供比语音交互更丰富的交互。

而Breeno可以更好地理解用户，它拥有识屏、识物、语音、空间、建议、驾驶、速览7大模块，可以为用户提供更加便捷的信息，从而提高你的工作和生活效率。

那么怎么设置OPPOReno手机的Breeno呢？下面就跟着小编一起来学习一下吧。

第一步，在OPPOReno手机的屏幕上，找到手机的【设置】图标，并点击进入。

第二步，进入到手机的设置界面后，在界面中找到【Breeno】选项，并点击进入。

第三步，进入到Breeno语音设置界面后，在界面中选择唤醒Breeno的唤醒词，你可以选择“小布小布”或是“嘿，Breeno”两种语音唤醒词，然后点击【继续】;

第四步，然后，根据手机上的提示，在安静的环境下录入你所选择唤醒Breeno的唤醒词，重复几次就可以了。

OPPO Reno手机的Breeno唤醒词录入成功后，你就可以选择Breeno的唤醒方式了，你可以开启【长按电源键0.5秒】来唤醒Breeno语音了。选择【开启并与Breeno语音对话】即可。

OPPO Reno手机的Breeno语音设置成功后，以后你就可以把很多事情都教程Breeno了，可以完全的解放自我了。

好了，以上呢就是小编为大家总结的关于OPPO Reno手机设置Breeno的方法了，如果你也想要体验一把人与手机不一样的互动方式，那就赶快跟着本文将手机的Breeno语音设置起来吧，这样以后无聊时，它就可以和你闲聊，或者你也可以让它帮你做事了。