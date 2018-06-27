OPPO Find X忘记锁屏密码了怎么办？解决方法简单赶快get吧！

转载 互联网 2018-06-27 10:12:37

[摘要] 现在大家都很少用锁屏密码了，所以很容易就忘记了锁屏密码，有时候锁屏密码也是用得着的，下面就给大家分享一下oppo find x解锁密码重置教程。

现在大家都很少用锁屏密码了，所以很容易就忘记了锁屏密码，有时候锁屏密码也是用得着的，每次开机的时候就必须要用锁屏密码，下面就给大家分享一下oppo find x解锁密码重置教程。 oppo find x锁屏密码忘了怎么办？ 1、在重启手机后，需要输入锁屏密码才能够解锁手机，连续输错5次数字密码之后，会自动提示“使用指纹重置密码”。 2、点击“使用指纹重置密码”之后，用手指录入指纹。 3、输入新的密码之后就重置成功了，是不是非常容易呢?学会的话也分享给身边用oppo手机的小伙伴吧。 以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

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