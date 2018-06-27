OPPO Find X如何截长图？方法超简单赶快get吧！
转载 互联网 2018-06-27 10:02:14
[摘要]长截图可以省去繁琐地一张张截图的麻烦，所以学会给手机长截图很重要。下面就教给大家oppo find x长截屏操作方法，赶紧来看看吧!
长截图可以省去繁琐地一张张截图的麻烦，所以学会给手机长截图很重要。下面就教给大家oppo find x长截屏操作方法，赶紧来看看吧!
1、通过三指下滑或组合键(电源键+音量减键)截屏后，点击左下角预览图可进入预览界面，可以快速编辑、分享、删除截图。
2、点击一下左下角的【长截屏】，即可进入相应界面，然后上滑需要截图的内容。
3、设置完所有需要截图的内容之后，点击【完成】就可以生成长截屏内容了。
以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。
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OPPO Find X
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