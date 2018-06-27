OPPO Find X如何打开手电筒？学会这三招轻松开启手电筒！
转载 互联网 2018-06-27 11:01:14
[摘要]现在的手机有了手电筒，我们就能很方便啦，那么oppo find x怎么打开手电筒？一起来看看吧。
现在的手机有了手电筒，我们就能很方便啦，那么oppo find x怎么打开手电筒?一起来看看吧。
oppo find x怎么打开手电筒?
1、下拉菜单--点击手电筒图标即可使用;
2、进入桌面工具图标--手电筒开启即可。
3、设置--手势体感--黑屏手势--选择画“V”打开手电筒，或自定义一个手电筒黑屏手势即可。
注：部分手机取消了桌面手电筒的图标，可以上滑呼出控制中心，开启手电筒。
oppo find x手电筒功能在哪？
oppo find x手机有手电筒，很多朋友不知道该怎么开启手电筒，下面我们就来教大家使用黑屏手势开启手电筒的教程。
1、首先我们需要在手机桌面点击“设置“按钮，
2、之后我们在里面的选项中点击”手势体感“选项，
3、之后我们在里面点击上方的”黑屏手势“选项，
4、之后我们在里面可以看到”画V启用手电筒“，我们点击后面的灰色按钮，
5、之后我们可以看到后面的按钮开启变成了绿色，这个时候我们就可以使用手电筒啦，因为这个手机是没有按钮控制手电筒的，
6、之后我们需要在手机黑屏状态下使用手电筒，我们画”V“即可打开手电筒，
7、我们在黑屏状态，手电筒开启的时候，我们在屏幕上画”O“，即可将手电筒关闭。
以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。
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