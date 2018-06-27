OPPO Find X智能拨号如何设置？只需简单五步即可轻松实现！
转载 互联网 2018-06-27 10:05:31
[摘要]现在拨打电话也越来越智能了，oppo手机有一项特色功能，把手机放在耳边就能自动拨打电话。很多人还不知道怎么操作，下面就给大家带来oppo find x贴耳自动拨号设置步骤。
现在拨打电话也越来越智能了，oppo手机有一项特色功能，把手机放在耳边就能自动拨打电话。很多人还不知道怎么操作，下面就给大家带来oppo find x贴耳自动拨号设置步骤。
第一步：
打开手机设置，找到【智能便捷】，点击打开;
第二步：
在【智能便捷】界面，点击进入【手势体感】;
第三步：
在菜单页面找到智能接打电话，点击进入;
第四步：
开启【贴近耳边自动拨号】旁边的按钮，绿色状态即为开启。
第五步：
打开联系人详情页或者短信记录详情页，把手机贴近耳朵即可自动拨打电话。
以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。
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OPPO Find X
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