OPPO Find X便签如何同步？方法超简单赶快试试吧！

转载 互联网 2018-06-27 10:07:44

[摘要] 购买新机的朋友肯定不想之前的数据丢失吧，oppo手机的便签是可以同步的，那么oppo find x便签怎么同步?一起来看看吧。

购买新机的朋友肯定不想之前的数据丢失吧，oppo手机的便签是可以同步的，那么oppo find x便签怎么同步?一起来看看吧。 oppo find x便签怎么同步? 第一步：打开oppo find x的【设置】，找到【云服务】。 第二步：打开【云服务】，找到【便签】，点击右侧备份开关打开即可。 通过以上操作之后，在新的oppo手机登录oppo账号就可以同步便签啦。 以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

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