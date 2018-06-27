OPPO Find X如何清理内存？方法简单赶快试试吧！
转载 互联网 2018-06-27 10:16:44
[摘要]虽然oppo find x的手机内存容量很大，但是很多垃圾内容我们还是要适当清理一下的。下面就给大家带来oppo find x清理垃圾的方法，供大家参考!
虽然oppo find x的手机内存容量很大，但是很多垃圾内容我们还是要适当清理一下的。下面就给大家带来oppo find x清理垃圾的方法，供大家参考!
oppo find x怎么清理内存？
开启方式1：手机管家——清理存储空间——按需清理手机空间;
开启方式2：文件管理——清理存储空间——按需清理手机空间;
一、智能筛选，可放心清理垃圾
智能筛选手机中的缓存垃圾、广告垃圾、安装包、卸载残留，放心清理不会误删重要文件信息
操作方法：手机管家——清理存储空间——一键清理;
二、应用数据清理：QQ、微信专清、应用数据清理更便捷;
针对QQ以及微信应用提供专清，快速清理应用中的缓存垃圾：聊天图片、视频、表情、语音以及接收的文件等。
操作方法：手机管家——清理存储空间——QQ专清/微信专清/全部数据应用;
三、分类文件清理：照片、音频、视频以及文档分类清理更贴心;
对手机缓存的照片、音频、视频以及文档进行分类，可按需进行对应文件的清理更贴心。
操作方法：手机管家——清理存储空间——照片清理/音频/视频/文档;
以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。
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OPPO
OPPO Find X
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