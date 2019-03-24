小米9怎么开启熄屏预览？看通知日期更加轻松方便！

转载 互联网 2019-03-24 17:04:07

[摘要] 小米9采用了6.39英寸AMOLED材质水滴屏设计，拥有高达90.7%的屏占比，下巴仅有3.6mm，号称拥有“最美下巴”。同时小米9支持熄屏预览功能，那么怎么开启这项功能呢？

如果你是一个经常失眠，或者是夜间休息时经常醒的人，在醒来的状态下，想要使用手机看看具体的时间或者是看看手机有没有收到什么新通知之类的消息，那么这时开启手机的熄屏预览功能，就可以直接看到手机上的时间、日期等信息，完全不用自己再手动点亮手机的屏幕才能看到这些信息了。

那么小米9怎么开启熄屏预览功能呢？下面就跟着小编一起来学习一下吧。

第一步，在小米9手机的屏幕上，找到手机的【设置】图标，并点击打开。

第二步，进入到手机的设置界面后，在界面中找到【显示】选项，并点击打开。

第三步，进入到手机的显示界面后，在界面中找到【熄屏预览】选项，并点击打开。

第四步，进入到手机熄屏预览的设置界面后，在界面中找到【熄屏预览】选项，并将此选项右侧的功能开关打开即可，开关变成蓝色就代表功能成功开启了。

当然了，你也可以选择定时开启手机的熄屏预览功能，直接在熄屏预览设置界面中，找到【定时开启】选项，并将此选项右侧的功能开关打开，开关变成蓝色就代表开启成功了。

定时开启的开关开启成功后，你就可以在定时开启一栏的下方，设置熄屏预览的开始以及结束时间了，根据你自己的需求习惯，设置好手机熄屏预览的开启以及结束时间，让你使用手机预览通知、日期等信息变的更加轻松方便。

好了，以上呢就是小编为大家总结的关于小米9开启熄屏预览的方法了，如果你也经常在黑夜醒来，想要不点亮屏幕就看到手机上的时间、通知等信息，那就赶快跟着小编一起将手机的熄屏预览功能开启吧，这样以后即便是在晚上睡不着时，看看手机的时间点，也变得更加轻松自如了。