红米6如何隐藏应用？方法很简单赶快试试吧！
转载 互联网 2018-06-19 10:47:55
[摘要]手机上一些不常用的应用在桌面看着又不爽但是又不能卸载，要是可以隐藏起来就好了，很多人不知道红米6怎么隐藏应用吧？下面小编为大家带来教程。
手机上一些不常用的应用在桌面看着又不爽但是又不能卸载，要是可以隐藏起来就好了，很多人不知道红米6怎么隐藏应用吧?下面小编为大家带来教程。
红米6怎么隐藏应用?
1、打开红米6手机桌面的【设置】;
2、进入设置页面之后，找到【更多设置】并且打开;
3、在更多设置里找到【实验室功能】;
4、选择【应用隐身】功能;
5、勾选需要隐身的手机应用，点击【确定】。
经过上面的步骤之后，我们在桌面上就看不见已经被隐藏的应用了。如果想要恢复被隐藏的应用，重复前面的四个步骤，回到隐藏应用选项，就可以看到刚刚被隐藏的应用，勾选被隐藏的应用，点击【确定】即可恢复。
以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。
订阅成功
您可在手机APP-我的-消息
or百家号主页-我的-订阅消息中查看内容
点击订阅为您推荐了以上关键词，订阅后可获得优先推送资讯
小米
红米6
常见问题
- 红米6如何关闭自动旋转屏幕？
- 2018-06-19
- 红米6屏幕常亮如何设置？
- 2018-06-19
- 荣耀9i如何隐藏刘海？
- 2018-06-19
- 红米6A如何隐藏虚拟键？
- 2018-06-19