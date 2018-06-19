红米6如何隐藏应用？方法很简单赶快试试吧！

转载 互联网 2018-06-19 10:47:55

[摘要] 手机上一些不常用的应用在桌面看着又不爽但是又不能卸载，要是可以隐藏起来就好了，很多人不知道红米6怎么隐藏应用吧？下面小编为大家带来教程。

手机上一些不常用的应用在桌面看着又不爽但是又不能卸载，要是可以隐藏起来就好了，很多人不知道红米6怎么隐藏应用吧?下面小编为大家带来教程。 红米6怎么隐藏应用? 1、打开红米6手机桌面的【设置】; 2、进入设置页面之后，找到【更多设置】并且打开; 3、在更多设置里找到【实验室功能】; 4、选择【应用隐身】功能; 5、勾选需要隐身的手机应用，点击【确定】。 经过上面的步骤之后，我们在桌面上就看不见已经被隐藏的应用了。如果想要恢复被隐藏的应用，重复前面的四个步骤，回到隐藏应用选项，就可以看到刚刚被隐藏的应用，勾选被隐藏的应用，点击【确定】即可恢复。 以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

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