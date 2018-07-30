小米8探索版怎样模拟门禁卡？方法简单不会的赶快get吧！

转载 互联网 2018-07-30 11:29:46

[摘要] 小米8se支持nfc功能，可以模拟门禁卡，只要经本人授权后，就可以把门卡模拟到手机中，下面小编就教大家小米8探索版模拟门禁卡的方法。

小米8se支持nfc功能，可以模拟门禁卡，只要经本人授权后，就可以把门卡模拟到手机中，下面小编就教大家小米8探索版模拟门禁卡的方法。

小米8探索版怎么模拟门禁卡？

第一步：打开桌面【小米钱包】，找到【门卡模拟】功能，点击【开始检测】，设置好锁屏密码。

第二步：检测成功后，将门卡贴于手机背面NFC天线处进行模拟，直到检测成功，点击【开始模拟】。

第三步：上传身份信息进行身份认证，点击【立即认证】，等待卡片模拟成功。

第四步：定义好卡片名称点击【完成】，是指完成之后即可使用手机刷门卡了。

小米8se手机采用NFC技术模拟卡片信息，全程会做加密存储，并保证卡片信息进行物理隔离。软件方面，卡片模拟功能需要进行实名认证，建立可靠信用机制，和用户的手机账号绑定，一旦账号注销或者退出，被模拟的门卡也将同步被注销。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。