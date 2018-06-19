红米6如何分屏？只需简单三步设置即可边看视频边聊天了！

转载 互联网 2018-06-19 10:39:08
[摘要]红米6手机是有分屏功能的，有了这个功能，你就能一边追剧一遍聊天啦，可是有的伙伴还不知道红米6怎么分屏？下面小编为大家带来红米6手机分屏教程。

红米6手机是有分屏功能的，有了这个功能，你就能一边追剧一遍聊天啦，可是有的伙伴还不知道红米6怎么分屏?下面小编为大家带来红米6手机分屏教程。

红米6怎么分屏?

第一步：解锁红米6手机后，按一下“任务”键(手机最左侧的按键)，这时在屏幕左上角就可以看到一个“分屏模式”的图标，点击这个图标。

第二步：接着就会在屏幕顶端显示“拖动应用到此处”的字样，我们在下面的任务列表中选择一项任务拖到该位置，比如拖动浏览器。

第三步：这时在上面的屏幕就显示出浏览器当前的页面了。屏幕下面显示“点击选择应用”字样，同样在下面的任务列表中选择一项任务，比如QQ。

这时屏幕上下两部分都可以独立操作，互不影响，可以一边看视频，一边与好友聊天。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

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