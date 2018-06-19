红米6如何录屏？方法超简单赶快学起来吧！

转载 互联网 2018-06-19 10:41:47

[摘要] 红米6有屏幕录制的功能，有了这个功能就能把自己手机上的精彩瞬间录制下来分享给朋友，是不是很有意思呢，那么红米6怎么进行屏幕录制呢?下面我们就一起来看看吧。

红米6有屏幕录制的功能，有了这个功能就能把自己手机上的精彩瞬间录制下来分享给朋友，是不是很有意思呢，那么红米6怎么进行屏幕录制呢?下面我们就一起来看看吧。

红米6怎么屏幕录制?

1、在手机桌面找到【系统工具】，找到【屏幕录制】并点击打开，我们就能进入到录屏界面了。

2、点击右下角的录屏图标，就在我们屏幕左下角生成了一个悬浮窗，点击悬浮窗上的开始按钮，按钮变成计时即可开始录制。再次点击按钮录制完成且自动保存。

3、我们可以回到屏幕录制或者相册里看到我们录出来的视频。

4、我们也可以在屏幕录制界面的左上角点击设置，调节录屏的帧数清晰度一类的满足我们不同的需求。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。