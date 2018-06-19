红米6怎样刷机？不了解的赶快学习一下吧！

转载 互联网 2018-06-19 10:44:17

[摘要] 红米6是刚刚上线的一款全面屏手机，颜值及其配置在千元机里已是十分出色了。那么红米6怎么刷机解决使用过程中出现的一些问题呢？下面小编为大家带来教程。

红米6是刚刚上线的一款全面屏手机，颜值及其配置在千元机里已是十分出色了。那么红米6怎么刷机解决使用过程中出现的一些问题呢?下面小编为大家带来教程。

红米6怎么刷机?

1.首先呢，是下载一款用于刷机软件“刷机精灵”，在软件中搜索红米6 ROM刷机包，刷机之前首先要保持有足够的电量，如果刷到一半没电了，就变成砖头机了，另外就是手机内存要有足够大，保持在100M以上就可以了，不然会刷机失败的。

2.接下来就是通过数据线把红米手机连上电脑，手机点开“刷机精灵”软件，授予其访问权限，然后看到一键刷机页面，把之前下载好的刷机包添加进来，然后把手机里重要的东西进行备份，如果不进行备份，所有数据均会进行清理处理。

把数据完成备份之后，接下来的程序就是自动刷机了，整个完成过程大概需要15分钟左右，在此过程之中，千万不能把数据线拔了，这样容易导致刷机失败。

3.完成刷机之后，就可以把电源断开了，这个时候手机也将会更加稳定，基本上不会出现手机无缘无故死机、白屏、卡机、自动关机、自动开机等现象，所以这也成为很多年轻人喜欢把新买的手机进行刷机的一个重要原因。

虽然刷机好处多多，但是刷机还是会有一定的风险，选择刷机还是需谨慎处理，毕竟是一不小心就容易导致手机成为砖头，而且手机完成刷机之后，还需要将手机数据进行还原，如果不进行还原，所有数据都会丢失，所以要慎重选择啊。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。