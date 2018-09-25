小米8青春版如何获取root权限？只需简单四步即可轻松搞定！

转载 互联网 2018-09-25 09:45:55
[摘要]root权限是手机比较重要的一项功能，而手机中部分功能想要操作就必须要获得root权限，那么小米8青春版怎么获取root权限？下面一起来看看吧。

root权限是手机比较重要的一项功能，而手机中部分功能想要操作就必须要获得root权限，那么小米8青春版怎么获取root权限？下面一起来看看吧。

小米8青春版如何获取root权限？只需简单四步即可轻松搞定！

小米8青春版怎么获取root权限？

第一步，小米8青春版手机中的【设置】界面点击进入【授权管理】选项

第二步，进入“授权管理”界面后，点击【开启root权限】选项进入。

小米8青春版如何获取root权限？只需简单四步即可轻松搞定！

第三步，在“开启root权限”界面中，勾选【我已阅读】项，点击【开启root】按钮即可进入root开启界面。

第四步，在root开启界面中，根据屏幕提示操作，选择【下一步】即可开通root权限。

小米8青春版如何获取root权限？只需简单四步即可轻松搞定！

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

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