小米8青春版如何打开小爱同学？简单五步即可轻松唤醒！

转载 互联网 2018-09-25 09:50:19

[摘要] 小米8青春版依旧搭载了“小爱同学”AI语音助手，但是很多还还不知道小米8青春版怎么打开小爱同学？下面小编为大家带来具体操作方法，一起来看看吧。

小米8青春版依旧搭载了“小爱同学”AI语音助手，但是很多还还不知道小米8青春版怎么打开小爱同学？下面小编为大家带来具体操作方法，一起来看看吧。

小米8青春版怎么打开小爱同学？

第一步，打开米8青春版手机的“设置”，然后在下拉菜单中点击“其他设置”选项。

第二步，进入其他高级设置界面后点击“手势及按键快捷方式”按钮。

第三步，随后我们再点击“小爱同学”，并设置好快速开启小爱同学的手势及按键动作，我们以“长按home键”为例。

第四步，设置完成后，我们通过长按home键，即可快速启动米8青春版小爱同学。

第五步，在弹出的选项中选择“小爱同学”，就能通过语音实现各种功能啦!

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。