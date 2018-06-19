iOS 12降级后应用变成白图标怎么办？解决方法很简单赶快试试吧！

转载 互联网 2018-06-19 11:01:25
[摘要]有的用户反映，在ios12降级完成之后，桌面上的应用图标变成了白色，像下面图片中那样。既不能删除，也不能正常使用。那么出现这种情况有什么解决办法呢?我们一起来看看吧!

有的用户反映，在ios12降级完成之后，桌面上的应用图标变成了白色，像下面图片中那样。既不能删除，也不能正常使用。那么出现这种情况有什么解决办法呢?我们一起来看看吧!

iOS 12降级后应用变成白图标怎么办？解决方法很简单赶快试试吧！

ios降级后应用变成白图标怎么办？

通过iTunes工具是没办法解决的，这里推荐大家使用PP助手来解决。

iOS 12降级后应用变成白图标怎么办？解决方法很简单赶快试试吧！

1、在电脑端或手机端下载PP助手来解决这个问题，如下载电脑端PP助手，进入应用管理，选中需要修复的应用图标，点击选择【重装】即可解决问题。

iOS 12降级后应用变成白图标怎么办？解决方法很简单赶快试试吧！

2、我们也可以通过手机端PP助手来解决这个问题，进入应用更新--【可修复】选项来解决这个问题。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

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