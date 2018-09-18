iOS 12正式版升级失败怎么办？解决方法看这里！

转载 互联网 2018-09-18 09:25:10
[摘要]有的朋友在升级ios12正式版本的时候，“变砖”了，也就是更新失败而导致手机不能用了，遇到这种情况大家也不要慌张，可以先试着自己解决一下，下面是详细的操作方法。

有的朋友在升级ios12正式版本的时候，“变砖”了，也就是更新失败而导致手机不能用了，遇到这种情况大家也不要慌张，可以先试着自己解决一下，下面是详细的操作方法。

iOS 12正式版升级失败怎么办？解决方法看这里！

ios12正式版升级失败怎么办？

第一步：

首先用电脑下载最新版的iTunes。

第二步：

将变“砖”的iPhone或者iPad用数据线连接到电脑上面，这个时候你的电脑屏幕上可能会出现“正在联系iPhone(iPad)软件更新服务器”，马上点击“停止”，不要犹豫。

iOS 12正式版升级失败怎么办？解决方法看这里！

第三步：

这时候电脑屏幕上应该会出现“iPhone(iPad)出现问题，需要进行更新或恢复”，这时候点击“更新”按钮，不要按错。

第四步：

最后是等待升级完成。

iOS 12正式版升级失败怎么办？解决方法看这里！

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

点击订阅
  • 苹果
  • iOS 12
    • 为您推荐了以上关键词，订阅后可获得优先推送资讯
    分享是一种积极的生活态度
    常见问题
    iOS 12测试版如何升级成正式版？
    2018-09-18
    iOS 12降级后应用变成白图标怎么办？
    2018-09-18
    iOS 12短信发不出去怎么办？
    2018-09-18
    iOS 12描述文件如何删除？
    2018-09-18
    了解更多

    评论

    关于我们|About us|天极服务|天极大视野|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
    Copyright (C) 1999-2018 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极网络
    京公网安备11010802015384号