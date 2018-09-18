iOS 12正式版升级失败怎么办？解决方法看这里！

转载 互联网 2018-09-18 09:25:10

[摘要] 有的朋友在升级ios12正式版本的时候，“变砖”了，也就是更新失败而导致手机不能用了，遇到这种情况大家也不要慌张，可以先试着自己解决一下，下面是详细的操作方法。

有的朋友在升级ios12正式版本的时候，“变砖”了，也就是更新失败而导致手机不能用了，遇到这种情况大家也不要慌张，可以先试着自己解决一下，下面是详细的操作方法。 ios12正式版升级失败怎么办？ 第一步： 首先用电脑下载最新版的iTunes。 第二步： 将变“砖”的iPhone或者iPad用数据线连接到电脑上面，这个时候你的电脑屏幕上可能会出现“正在联系iPhone(iPad)软件更新服务器”，马上点击“停止”，不要犹豫。 第三步： 这时候电脑屏幕上应该会出现“iPhone(iPad)出现问题，需要进行更新或恢复”，这时候点击“更新”按钮，不要按错。 第四步： 最后是等待升级完成。 以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

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