iOS 12正式版怎样升级？升级方法简单，但这三点事项一定要注意！

转载 互联网 2018-09-18 09:21:39

[摘要] ios12正式版将于北京时间18日凌晨1点推送，虽然之前出来了很多测试版版，但是有的人还是不放心测试版的稳定性，所以一直在等正式版的推送，下面为大家带来ios12正式版升级教程。

ios12正式版将于北京时间18日凌晨1点推送，虽然之前出来了很多测试版版，但是有的人还是不放心测试版的稳定性，所以一直在等正式版的推送，下面为大家带来ios12正式版升级教程。

ios12怎么升级？

第一步：

打开手机【设置】;

第二步：

点击【通用】选项;

第三步：

点击【软件更新】;

第四步：

这里是ios12还没正式推送的显示，正式推送之后就会显示ios12的相关信息，只要点击【现在安装】即可。

ios12升级注意事项：

1、查询机型能否可以升级

首先来查询自己的手机是否支持iOS12的升级，iOS12目前支持iPhone5s及其以上设备升级，这就意味着像iPhone5、iPhone5c这些机型已经不具备升级条件了。

而在iPad方面，9.7英寸iPad、iPadmini2都将支持，此外，六代iPodTouch也会接到更新。也就是说它延续了此前iOS11的更新阵容。

2、备份数据

如果符合升级条件，那么就要进入第二部分了。现在要备份自己iPhone或iPad的数据，这是为了防止升级的过程中出现意外而造成数据丢失。

如果iCloud还有空间，那么可以在手机设置里面的iCloud中完成备份。如果iCloud中空间不足，那么可以连接iTunes，在里面完成备份。

3、保持电量充足

现在备份完成了，就要做升级iOS12前最后的一步了，把自己的手机连接充电器充满电。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。