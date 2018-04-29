iPhone支付宝语音付款如何使用？这样操作简直不要太方便！

转载 互联网 2018-04-29 09:00:00

[摘要] 支付宝语音付款是苹果手机最新的操作，不少的用户都非常的喜欢，想知道iPhone支付宝语音付款的具体玩法，这次开启的活动是iPhone支付宝语音付款，以后就可以直接召唤Siri付款，下面小编就为大家带来具体玩法，相信大家都会喜欢。

支付宝语音付款是苹果手机最新的操作，不少的用户都非常的喜欢，想知道iPhone支付宝语音付款的具体玩法，这次开启的活动是iPhone支付宝语音付款，以后就可以直接召唤Siri付款，下面小编就为大家带来具体玩法，相信大家都会喜欢。

iPhone支付宝语音付款是真的吗？

近日，支付宝iOS版悄然更新到10.1.20版本。不过，新版支付宝增加的一个彩蛋功能，官方却没有写进更新日志中。

只要对Siri说“支付宝支付”“支付宝付款”“支付宝付钱”等关键词，iPhone就会自动打开支付宝APP并跳转到付款码界面，整个过程一气呵成，非常顺畅。

不过需要注意的是，第一次使用时需要在先对Siri授权，允许它访问支付宝数据。

此外，在锁屏状态下使用这个功能的话，需要验证指纹，这应该是出于安全性的考虑。

日常生活中，我们调出iPhone上的支付宝付款码的步骤通常为打开APP——点击付款或者直接通过3D Touch功能重按图标唤出付款码。现在，更新后的支付宝给我们提供一种新的方式。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。