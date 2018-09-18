iOS 12怎样OTA升级？方法不难赶快get吧！

转载 互联网 2018-09-18 09:18:20
[摘要]给iPhone升级有两种方式，一直是iTunes升级，还有一种技术ota升级了，由于ota升级操作简单，是大家最喜欢用的方法，下面我们一起来看看详细的升级流程吧。

给iPhone升级有两种方式，一直是iTunes升级，还有一种技术ota升级了，由于ota升级操作简单，是大家最喜欢用的方法，下面我们一起来看看详细的升级流程吧。

iOS 12怎样OTA升级？方法不难赶快get吧！

ios12怎么ota升级？

第一步：

首先要确认自己的手机或者iPad在网络环境中。

第二步：

进入到iPhone或者iPad的设置中，点击通用，然后找到软件更新。

iOS 12怎样OTA升级？方法不难赶快get吧！

第三步：

最后点击下载并安装，等待iPhone或者iPad升级完成。

注意事项：如果你的手机或者iPad已经越狱了，那么肯定是无法进行OTA升级到iOS12的，这点一定要注意。

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以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

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