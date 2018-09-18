如何使用iTunes升级iOS 12？方法不难赶快get吧！

转载 互联网 2018-09-18 09:28:26

[摘要] 用iTunes升级会对整个系统进行替换升级，而ota只是以打补丁的形式来更新系统，在这里建议大家小版本更新(如iOS11.4.1)可以用OTA升级，但是大版本更新(iOS11.4、iOS12)尽量用iTunes更新。下面为大家带来iTunes升级ios12教程。

用iTunes升级会对整个系统进行替换升级，而ota只是以打补丁的形式来更新系统，在这里建议大家小版本更新(如iOS11.4.1)可以用OTA升级，但是大版本更新(iOS11.4、iOS12)尽量用iTunes更新。下面为大家带来ios12iTunes升级教程。

ios12怎么用itunes升级？

第一步：

首先要保证自己的电脑里面已经下载好iTunes软件。并且保证自己的iTunes更新到最新版本。

如果你的电脑是Mac，那么它会自带iTunes软件(如果自己删除掉，那么请自行去AppStore下载)。如果你使用的电脑是Windows系统，这时候你要注意了，因为Windows系统是要分64位和32位的，自己先要查询电脑系统版本然后找到对应的版本软件进行下载。

第二步：

将自己的手机或者iPad用数据线连接到电脑上面，进入到iTunes，然后点击概要，里面会出现检查更新的按钮。

第三步：

点击下载并且安装，等待自己的iPhone或者iPad升级完成。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。