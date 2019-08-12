iPhone X屏幕太黄怎么办？原来是因为开启了这项功能所致！

转载 互联网 2019-08-12 17:20:06

[摘要] 日常我们不管是在使用手机进行娱乐，还是使用手机进行办公时，手机屏幕在长时间观看后是否舒适，成为长时间使用手机的小伙伴们所关注的重要问题。

很多入手iPhone X手机的小伙伴都会有一个疑问，为什么iPhone X手机的屏幕有些偏黄呢？难道是手机的屏幕有问题吗？

其实不是，iPhone X手机屏幕偏黄的主要原因是因为，苹果X手机上搭载了一项苹果早期在iPad Pro上的TrueTone Dispay技术所导致的，也就是我们常说的原彩显示技术。

而iPhone X搭载的原彩显示技术，可以让手机在室内等光线偏暗的环境下，手机屏幕可以主动调整偏黄，以此来使使用手机时的视觉体验更加舒适，有种类似于现在流行的手机的护眼模式，开启了手机中的原彩显示功能，就是导致iPhone X屏幕发黄的原因，我们只需将其关闭就可以了。

解决方法：

第一步，在iPhone X手机的屏幕上，找到手机的【设置】图标，并点击进入。

第二步，进入到手机的设置界面后，在界面中找到手机的【显示与亮度】选项，并点击进入。

第三步，进入到手机的显示与亮度设置界面后，在界面中找到【原彩显示】功能，并将此功能右侧的功能开关滑动关闭即可，开关变成灰色就代表功能成功关闭了。

解决方法2：屏幕色温调节

手机的屏幕发黄，很有可能是因为我们设置的屏幕色调偏暖，这时将屏幕色温调整到较冷状态即可。

第一步，在iPhone X手机的桌面上，找到手机的【设置】选项，并点击打开。

第二步，进入到手机的设置界面后，在界面中找到手机的【通用】选项，并点击打开。

第三步，进入到手机的通用界面后，在界面中找到手机的【辅助功能】选项，并点击打开。

第四步，进入到手机的辅助功能界面后，在界面中找到手机的【显示调节】选项，并点击打开。

第五步，进入到手机的显示调节界面后，在界面中找到手机的【色彩滤镜】选项，并点击打开。

第六步，进入到手机的色彩滤镜设置界面后，找到【色调】选项，并进行单独设置即可，一般建议大家将色调调节到大约80%左右，屏幕就会有较冷的视觉效果，大家可以根据自己的需求调节到自己满意为止。

解决方法3：关闭手机的护眼模式

如果你的手机通过以上的设置后，屏幕还是显示发黄，那么很有可能是开启了手机的夜间护眼模式，将此功能进行关闭即可。

第一步，在iPhone X手机的屏幕上，找到手机的【设置】图标，并点击打开。

第二步，进入到手机的设置界面后，在界面中找到【显示与亮度】选项，并点击进入。

第三步，进入到手机的显示与亮度界面后，在界面中找到【夜览】选项，并将此选项右侧的功能开关滑动关闭即可，开关变成灰色就代表功能成功关闭了。

好了，以上呢就是小编为大家总结的关于iPhone X手机屏幕发黄的原因以及相应的解决方法了，如果你在使用苹果X手机的过程中，也遇到了这样的问题，那你就可以参照本文中的解决方法，来自己解决一下手机屏幕发黄的问题了，以便自己在日常使用手机时，使用的可以更加的舒适了。