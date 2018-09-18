iOS 12正式版支持分屏功能吗？新系统有这些升级之处你不一定全知道！

转载 互联网 2018-09-18 09:35:30

[摘要] ios12正式版即将要推出了，不知道小伙伴们准备好更新了吗?这次ios12更新了很多新功能，对于之前安卓才有的分屏功能不知道这次ios12会不会有呢?下面我们一起来了解下吧。

ios12正式版即将要推出了，不知道小伙伴们准备好更新了吗?这次ios12更新了很多新功能，对于之前安卓才有的分屏功能不知道这次ios12会不会有呢?下面我们一起来了解下吧。

ios12正式版有分屏功能吗？

ios12是支持分屏功能的，想必之前不愿意更新的用户可能会考虑为自己的手机更新了，毕竟有了分屏功能之后简直不能太方便了。除此之外，ios12正式版还升级了以下内容。

1、图标名称可以隐藏

这很好理解，就是在桌面上图标下面的文字消失了，仅仅保留一个简洁的Logo。

2、侧边划出功能

全新的ios12将会支持从侧面划出软件的功能。

3、FaceTime更新

升级之后FaceTime功能将会支持32人同时在线聊天，但是在真正的应用上面只支持最多4位用户的窗口显示，其他的用户则会被小气泡代替。不过，当系统检测到有小气泡用户说话时，将会自动把他排到窗口位置。此外，在用户FaceTime聊天时，有电话呼入则会以静音，并通过通知栏告诉用户。

4、Siri的升级

新iOS 12对于Siri的升级是非常巨大的，为它加入了Shortcuts功能，这是源于苹果收购了Workflow，它们将Workflow和Siri进行了高度的整合，所以一些自动化流程都会出现在Siri Shortcuts里面。不过，有一点要注意，由于性能的原因，Siri Shortcuts将不会支持iPhone 6及以下的机器。

5、Memoji功能提升

苹果将会在全新iOS 12的升级中，让用户可以自己创建Memoji功能中的动画表情，其中不仅包含了肤色、发型，甚至连你的雀斑都能自定义。

6、加入新版家长控制

在更新之后，苹果加入了新版本的家长控制功能，它可以让家长为部分应用设置访问时间，如果超过这个设置的时间，应用将无法访问，而且家长还可以在机器里面设置休眠时间，在这个时间段里面，除了通话和短信其他功能都无法使用。

7、更改锁屏界面

在锁屏界面上，增加了天气方面的预览，或者自定义解锁界面。

8、多用户访客模式

当别人要用自己的手机时，自己可以设置开放应用和隐藏应用。并且可以支持多人Face ID录入。

这一次全新ios12升级还是很重视体验的，苹果宣称，ios12将会使应用启动加快40%，键盘启动加快50%，摄像头启动加速70%。并且苹果一直强调iOS12对于一些老机器的流畅度提升很明显，所以不买新iPhone的用户可以考虑升级ios12，也能体验到全新的ios系统。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。