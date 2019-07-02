看了一天的电脑眼睛很疲劳？iPhoneXSMax让你娱乐追剧更舒适！

转载 互联网 2019-07-02 17:28:31

[摘要] 每天使用电子设备时，眼睛总会有不舒服的时候，这时候刷手机时的屏幕的显示效果就变得格外重要了，因为舒适的显示效果可以让眼睛没那么疲劳，让刷手机可以稍微舒服一些。

对于日常生活中，需要经常对着电子设备的人们来说，用眼问题一直都是他们所最关注的问题。因为长时间对着电子设备工作，眼睛会有不同程度的疲劳现象。而这时，下班后继续使用着电子设备进行娱乐，用眼疲劳就会更加的明显。

而原彩显示是苹果带来的一项功能，而这项功能更可以根据环境光线条件的不同，自动调整iPhone手机屏幕的颜色和强度，在室内等光线比较偏暗等环境下，屏幕会自动显示的偏黄，这不仅可以减少屏幕对眼睛的伤害，也可以有效避免长时间使用手机的眼睛疲劳，让使用更加的舒适。

那么怎么开启iPhoneXSMax的原彩显示功能呢？下面就跟着小编一起来学习一下吧。

第一步，在iPhoneXSMax手机的桌面上，找到手机的【设置】图标，并点击进入。

第二步，进入到手机的设置界面后，在界面中找到【显示与亮度】选项，并点击进入。

第三步，进入到手机的显示与亮度界面后，在界面中找到【原彩显示】选项，并将选项右侧的功能开关滑动打开即可，开关变成绿色就代表功能成功开启了。

iPhoneXSMax的原彩显示功能开启成功后，有手机就可以更具不同环境的光线条件，自动调整屏幕色温，让你日常使用手机更加的舒适，尤其是在晚上休息时追剧观影等情况下，观感更加的nice。