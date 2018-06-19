iOS 12短信发不出去怎么办？解决方法很简单赶快get吧！

转载 互联网 2018-06-19 11:00:12

[摘要] 最近很有用户反应，自己升级iOS12测试版之后，突然发现短信不能用了，就是短信不能发送且接收短信。那么iOS12短信发不出或者说iOS12短信失败这是怎么回事呢？其实这是iOS12预测版存在的一个短信Bug。那么如何解决这个问题呢？

最近很有用户反应，自己升级iOS12测试版之后，突然发现短信不能用了，就是短信不能发送且接收短信。那么iOS12短信发不出或者说iOS12短信失败这是怎么回事呢？其实这是iOS12预测版存在的一个短信Bug。那么如何解决这个问题呢？下面放心的小编经过多次尝试最终想到了解决办法，亲测有效，经过测试。

iOS12短信发不出去的解决方法:

之前小编以为通过重启的方法可以解决，但测试后发现失败，最后通过简单的设置就成功了。那就是先打开iOS12飞行模式，然后再关闭即可成功，哈哈，是不是很解答，多次测试有效哦。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。