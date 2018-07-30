华为nova 3i悬浮球怎么设置？方法超简单赶快试试吧！

转载 互联网 2018-07-30 11:20:05
[摘要]悬浮按钮的功能非常多，但很多人不会设置？今天智能家小编就来教大家怎么设置华为nova3i悬浮球功能。

悬浮按钮的功能非常多，但很多人不会设置？今天智能家小编就来教大家怎么设置华为nova3i悬浮球功能。

华为nova 3i悬浮球怎么设置？方法超简单赶快试试吧！

华为nova3i悬浮球在哪设置？

第一步：首先打开手机【设置】，点击【智能辅助】，继续点击【系统导航】找到【悬浮导航】。

第二步：然后打开右侧悬浮导航开关，屏幕上会出现一个悬浮球，把这个悬浮球拖动到合适的地方，接下来单击悬浮球展开悬浮按钮就可以使用悬浮导航球进行以下操作：

返回上一级：点击第一个返回键即可实现返回操作。

华为nova 3i悬浮球怎么设置？方法超简单赶快试试吧！

返回主屏幕：点击第二个home键，即可返回主屏幕。

进行多任务管理：长按第三个任务键，即可查看后台进行多任务管理。

华为nova 3i悬浮球怎么设置？方法超简单赶快试试吧！

注意：当手机处于驾驶模式、超级省电、杂志锁屏、沉浸式全屏、熄屏快拍状态或开启 TalkBack 功能时，不能使用悬浮导航功能。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

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