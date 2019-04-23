华为p30pro的智慧识物功能怎么用？信息掌握的更加简单粗暴！

转载 互联网 2019-04-23 16:50:51

[摘要] 华为p30pro采用了强悍的超感光徕卡四摄镜头，同时手机还具有智慧识物功能，这个功能也解决了我们日常生活中很多不知道的问题，像是汽车品牌，明星信息等等。

春天来了，万物复苏，户外大量的花朵也都齐齐绽放，互相争艳。但是，你有没有这样一个问题，户外的花开的很好看，很艳丽，但是你知道他们的名字吗？

我想很多人都是不知道的，即便是此前了解过，但是也不一定能记住它们的名字。这时，你就需要华为p30pro手机上的智慧识物功能了，因为有了它，你就可以通过轻松的识物来了解掌握花卉的信息了，简单粗暴的掌握它的信息。

那么华为p30pro的智慧识物功能怎么用呢？下面就跟着小编一起来学习一下吧。

第一步，在华为p30pro手机的桌面上，从手机屏幕的顶部中间位置，向下滑动主屏幕。

第二步，打开手机的智慧搜索界面后，找到界面右上角的眼睛图标，并点击打开。

第三步，进入到智慧视觉界面后，在界面中找到【识物】图标，并点击。

第四步，最后，将手机的摄像头对准你想要识别的物品，手机系统就会自动识别出物品的信息。你可以扫描食物，了解食物的名称和卡路里等信息，或是扫描明显的脸，来了解明星的身份信息;或是扫描平日里的花卉，以此来了解花卉的具体信息等等。当然了，你还可以使用这个功能来扫描题目，就可以识别出题目和答案哦。

好了，以上呢就是小编为大家总结的关于华为p30pro的智慧识物功能的用法了，如果你在日常生活中也有不知道的狗狗品种、花卉名字或是汽车品牌，那就赶快跟着本文将手机的智慧识物功能学到手吧，这样以后日常生活中再遇到什么花朵名字的难题，你就可以使用手机中的智慧识物功能快速了解掌握它的信息了，早知道早了解，早了解早省心。