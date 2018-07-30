华为nova 3i如何打开防误触？简单三步即可轻松开启！
转载 互联网 2018-07-30 11:17:12
[摘要]开启防误触可以防止手机放在口袋里面被误触到，下面小编就教大家怎么打开华为nova3i的防误触模式。
开启防误触可以防止手机放在口袋里面被误触到，下面小编就教大家怎么打开华为nova3i的防误触模式。
华为nova3i怎么打开防误触？
第一步：首先我们找到桌面的【设置】功能，打开之后会看到有一个【智能辅助】功能，我们单击该功能。
第二步：单击之后会进入到智能辅助页面，在这个页面上，我们将面板拉到底部位置就会发现有一个【防误触模式】选项卡，在这个选项卡的后方会有一个按钮，我们单击该按钮。
第三步：选择防误触模式选项卡后方的按钮之后会回到如图所示，此时我们可以看到，刚刚有颜色的按钮已经变成蓝色状态，说明已经成功开启防误触功能了。
以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。
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