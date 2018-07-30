华为nova 3i怎样分屏？两种分屏方法都教给你！

转载 互联网 2018-07-30 11:14:21

[摘要] 手机的分屏功能非常实用，毕竟对于现在业务如此繁忙的大家来说，一双眼睛一双手同时干几件事是多么节省时间的一件事，那么华为nova3i怎么分屏呢？下面小编就教大家。

手机的分屏功能非常实用，毕竟对于现在业务如此繁忙的大家来说，一双眼睛一双手同时干几件事是多么节省时间的一件事，那么华为nova3i怎么分屏呢？下面小编就教大家。

华为nova3i怎么分屏？

方法一：长按任务键分屏

从桌面或支持分屏的应用界面长按导航栏里的任务键(方块键)，或从虚拟导航栏底部两指向上滑动，即可启动分屏。

方法二：指关节开启分屏

首先进入【设置】 >【智能辅助】>【手势控制】>【分屏手势】，打开“分屏手势”开关。

打开支持分屏的应用后，竖屏情况下，指关节横向划过屏幕画一，横屏情况下，纵向划过屏幕即可开启分屏。

退出分屏的办法：

在分屏模式下点击中间的半圆形带三个点的按键，然后点击X即可退出分屏模式。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。