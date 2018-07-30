华为nova 3如何设置一键锁屏？方法简单赶快学起来吧！

转载 互联网 2018-07-30 10:49:44

[摘要] 使用电源键来锁屏有时候还挺麻烦的，一键锁屏的话轻轻一点即可锁屏，小编请点击带来华为nova3一键锁屏在哪里设置。

使用电源键来锁屏有时候还挺麻烦的，一键锁屏的话轻轻一点即可锁屏，小编请点击带来华为nova3一键锁屏在哪里设置。 华为nova3怎么设置一键锁屏？ 1、首先我们打开华为nova3的手机桌面，在主屏幕空白的地方长按3秒以上，直到跳出桌面管理界面; 2、接下来我们点击打开【窗口小工具】; 3、找到一键锁屏，长按【一键锁屏】图标，拖动图标到主屏幕上自己觉得比较顺手的位置，这样我们就把一键锁屏功能添加到桌面上啦!下次不想用电源键锁屏的时候，直接点一下【一键锁屏】即可轻松锁屏! 以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

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