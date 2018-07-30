华为nova 3i怎样录屏？学会这两招录屏更轻松！

转载 互联网 2018-07-30 11:11:58

[摘要] 通过录屏功能，您可以将自己设备上的精彩瞬间录制下来，并分享给好友们，该功能非常的实用，那么华为nova3i怎么录屏呢？下面小编就教大家。

通过录屏功能，您可以将自己设备上的精彩瞬间录制下来，并分享给好友们，该功能非常的实用，那么华为nova3i怎么录屏呢？下面小编就教大家。 华为nova3i怎么录屏？ 方法一：快捷键组合录屏 华为nova3i的快捷键组合进行录屏，同时按下【电源键】和【音量上键】，启动即可录屏。 方法二：指关节录屏 使用双指关节稍微用力地双击屏幕，再次双指关节双击则停止录屏。录制前手机会提示选择高清或小视频模式，给你更多选择，方便节省流量内存。 使用这种方式录屏，需要手机在【设置】>【智能辅助】手势控制中有【智能截屏】选项，并且打开。 以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

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