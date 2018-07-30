华为nova 3i有全面屏手势吗？这样的交互方式也很方便快捷！

转载 互联网 2018-07-30 11:09:29

[摘要] 华为nova3i作为一款全面屏手机去掉了实体按键之后，日常使用该如何操作呢？那么华为nova3i有全面屏手势吗？一起来看看吧。

华为nova3i作为一款全面屏手机去掉了实体按键之后，日常使用该如何操作呢？那么华为nova3i有全面屏手势吗？一起来看看吧。

华为nova3i有全面屏手势吗？

华为nova3i不支持全面屏导航手势操作，采用单键导航的交互方式，可以分为轻触返回、长按进入桌面、左右滑动开启多任务，语音助手和扫一扫功能则是分别布置在内置单键的俩侧。右边的眼睛形状图标，主要功能是扫一扫，左边的则是语音助手。

华为nova3i预装了最新的EMUI 8.0，基于谷歌最新的Android8.0系统打造，基本延续了EMUI5.0简约自然的风格，界面多以素净的颜色呈现，依托人工智能技术优化安卓系统对于资源调度的合理性，使得用户长时间获得及时的响应与流畅的体验。

而对于来回切换的屏幕，系统也配备了「导航球」，代替了虚拟导航按键，在球体上直接操作，轻触可以返回上一级页面，长按可以直接返回首屏，方便快捷。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。