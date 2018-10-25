华为mate 20 pro是双扬声器设计吗？有了它，影音体验效果更佳！

转载 互联网 2018-10-25 09:23:57

[摘要] 华为mate20pro是双扬声器吗？mate20pro目前来看是除了mate20RS保时捷设计外最贵的mate20系列手机了，那么配置是不是也是这三款中最高的，音效如何？一起来看看吧！

华为mate20pro是双扬声器吗？mate20pro目前来看是除了mate20RS保时捷设计外最贵的mate20系列手机了，那么配置是不是也是这三款中最高的，音效如何？一起来看看吧!

华为mate20pro是双扬声器吗？

华为mate20系列手机定义高端，所以都是有双扬声器的，内置2个立体声扬声器，支持杜比全景声，影音体验极佳。

mate20pro目前在官网上，除了价格，其他的信息都已经公布，配有樱粉金、亮黑色、极光色、裴冷翠、宝石蓝五色，采用了2k+ 3120 x 1440的像素，像素比mate20和mate20x都好，6.39英寸的曲面屏，外表上除了后置的浴霸相机组合，第一眼难以接受外，颜值还可以。

性能上，mate20系列都是搭乘的麒麟980芯片和GPU Turbo2.0技术，只有些细微的细节差别，内存配置上，华为mate20目前有6+128GB、8+128GB和8+256GB版本。

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