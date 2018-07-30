华为nova 3i如何设置人脸解锁？只需六步即可搞定！

转载 互联网 2018-07-30 11:06:44
[摘要]华为nova3i是支持人脸解锁的，设置人脸解锁可以更加方便的完成解锁操作，下面小编就教大家如何设置。

华为nova3i是支持人脸解锁的，设置人脸解锁可以更加方便的完成解锁操作，下面小编就教大家如何设置。

华为nova 3i如何设置人脸解锁？只需六步即可搞定！

华为nova3i怎么设置人脸解锁？

1.在手机系统应用中找到【设置】选项并点击进入。

2.在设置菜单下点击【安全和隐私】选项。

华为nova 3i如何设置人脸解锁？只需六步即可搞定！

3.在“安全和隐私”菜单列表中单击【人脸解锁】选项。

4.在【录入人脸】中点击下方的【继续】选项，输入锁屏密码。

华为nova 3i如何设置人脸解锁？只需六步即可搞定！

5.在弹出的免责声明”中单击【同意】选项并录入人脸。

6.跟着系统提示将脸部全部放入圆圈中，录入完成后，最后在【人脸解锁】菜单中选择【直接解锁】选项即可。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

点击订阅
  • 华为
  • 面部识别
    • 为您推荐了以上关键词，订阅后可获得优先推送资讯
    分享是一种积极的生活态度
    常见问题
    华为nova 3有人脸解锁功能吗？
    2018-07-30
    索尼xz2 premium支持人脸识别吗？
    2018-07-30
    OPPO A5怎样设置面部识别解锁？
    2018-07-30
    小米8 SE如何添加人脸解锁？
    2018-07-30
    了解更多

    评论

    关于我们|About us|天极服务|天极大视野|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
    Copyright (C) 1999-2018 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极网络
    京公网安备11010802015384号