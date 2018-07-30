华为nova 3i如何设置人脸解锁？只需六步即可搞定！

转载 互联网 2018-07-30 11:06:44

[摘要] 华为nova3i是支持人脸解锁的，设置人脸解锁可以更加方便的完成解锁操作，下面小编就教大家如何设置。

华为nova3i是支持人脸解锁的，设置人脸解锁可以更加方便的完成解锁操作，下面小编就教大家如何设置。 华为nova3i怎么设置人脸解锁？ 1.在手机系统应用中找到【设置】选项并点击进入。 2.在设置菜单下点击【安全和隐私】选项。 3.在“安全和隐私”菜单列表中单击【人脸解锁】选项。 4.在【录入人脸】中点击下方的【继续】选项，输入锁屏密码。 5.在弹出的免责声明”中单击【同意】选项并录入人脸。 6.跟着系统提示将脸部全部放入圆圈中，录入完成后，最后在【人脸解锁】菜单中选择【直接解锁】选项即可。 以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

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