按下华为nova5iPro这颗实体键，以后发红包、导航动嘴就能搞定了！

转载 互联网 2019-08-12 17:10:09

[摘要] 华为nova5iPro是为近期发布的一款新机，它前置了3200万的高清自拍镜头，后置4800万像素高清镜头+800万像素超广角镜头+200万像素微距镜头+200万像素景深镜头的后置AI四摄组合，不管怎么拍都好看。

华为nova5iPro拥有语音助手功能，而在想要使用手机的语音助手功能之前，我们必须要先将它唤醒才行。而唤醒手机的语音助手时，你都会怎么做呢？是不是提前设置好语音唤醒功能，然后用到它的时候直接语音唤醒就可以了。

而今天小编要教大家另一种以手机实体按键唤醒语音助手的方法，而此方法要归功于华为nova5iPro手机所搭载的EMUI 9.1系统，系统对语音助手进行了全新升级，虽然说华为nova5iPro没有配备独立的语音助手唤醒按键，但是我们依然可以用手机上的按键来唤醒它，那就是利用手机的电源键来唤醒它了。

那么怎么设置使用电源键来唤醒华为nova5iPro的语音助手呢？下面就跟着小编一起来学习一下吧。

第一步，在华为nova5iPro手机的屏幕上，找到手机的【设置】图标，并点击进入。

第二步，进入到手机的设置界面后，在界面中找到【智能辅助】选项，并点击进入。

第三步，进入到手机的智能辅助界面后，在界面中找到【快捷启动及手势】选项，并点击打开。

第四步，进入到手机的快捷启动及手势界面后，在界面中找到【语音助手】选项，并点击打开。

第五步，进入到手机的语音助手设置界面后，在界面中找到【电源键唤醒】选项，并将此选项右侧的功能开关滑动打开即可，开关变成蓝色就代表功能成功打开了。

华为nova5iPro手机的电源键唤醒语音助手的功能成功开启后，以后我们在想使用手机的语音助手时，就可以直接通过长按手机【电源键1秒】来唤醒手机的语音助手了。

华为nova5iPro的语音助手唤醒成功后，你就可以说出命令词了，不管是想让手机帮你叫车还是打开APP，再或者是导航去哪，或是给谁发红包，都能让你一句话就可以搞定了，既免去了自己操作的麻烦过程，也让自己的手机使用体验更好。