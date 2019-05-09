手机锁屏时相机启动慢没抓住精彩瞬间？华为P30Pro的一颗按键来救你！

转载 互联网 2019-05-09 16:40:44

[摘要] 华为P30Pro是一款采用6.47英寸的水滴屏手机，同时手机还后置了4000万像素主摄的超感光徕卡四摄，日常拍照效果更好。

日常生活中拍照，你有没有因为想要抓拍，但是手机启动相机速度太慢，导致错过美丽的风景的时刻呢？是不是感觉很恼人呢？

而这时，只要开启华为P30Pro手机的熄屏快拍功能，你就可以在手机锁屏或是黑屏的状态下进行快速拍照，而且快速启动相机的方法都特别的迅速，让你抓拍瞬间更快。

那么怎么开启华为P30Pro手机的熄屏快拍功能呢？下面就跟着小编一起来学习一下吧。

第一步，在华为P30Pro手机的桌面上，找到手机的【相机】图标，并点击打开。

第二步，进入到手机的相机界面后，在界面右上角找到小齿轮【设置】图标，并点击打开。

第三步，进入到相机的设置界面后，在界面中找到【熄屏快拍】选项，并点击打开。

第四步，进入到熄屏快拍界面后，将熄屏快拍设置为【启动相机并拍照】或是【仅启动相机】选项即可，建议选择【仅启动相机】因为，如果选择了【启动相机并拍照】，如果手抖或是没有对焦好，拍出来的照片效果不一定满意。

华为P30Pro手机的熄屏快拍功能成功开启后，以后如果在旅途中遇到什么美丽的景色或是好玩的事情时，你就可以在手机黑屏的状态下，快速连续按下两次音量键，就可以启动相机进行抓拍了，让那些转瞬即逝的瞬间也抓拍到自己的手里。