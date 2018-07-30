华为nova 3i怎样关闭后台程序？方法简单赶快试试吧！

转载 互联网 2018-07-30 11:04:04

[摘要] 当我们直接退出一个应用时仍会在后台保存运行，既影响手机运行速度，还非常的耗电，那么华为nova3i怎么关闭后台应用呢？下面小编就教大家如何关闭后台应用。

当我们直接退出一个应用时仍会在后台保存运行，既影响手机运行速度，还非常的耗电，那么华为nova3i怎么关闭后台应用呢？下面小编就教大家如何关闭后台应用。

华为nova3i怎么关闭后台应用？

如果你开启了虚拟导航栏，左右滑动导航键，打开后台多任务管理，你就可以选择关闭最近运行的后台应用。

结束单个应用：左右滑动应用页签，或点击应用页签右上角的图标(x)，即可关闭该应用。

结束所有应用：点击最下方清理图标，即可直接结束全部应用。

当后台有很多的程序，但是又不想全部都关闭了，只需点击应用卡片右上方的锁状图标，让锁头闭合，这样就锁定了该应用，之后再点击清理后台就不会把这个应用清理掉了。

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。