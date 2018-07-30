华为nova 3怎样打开nfc？以后刷手机出行更便利！

转载 互联网 2018-07-30 10:52:51

[摘要] 打开nfc功能以后我们就可以不用整天想有没有带公交卡啦！带着手机即可到处刷公交地铁啦！小编为大家带来华为nova3nfc功能在哪里打开。

打开nfc功能以后我们就可以不用整天想有没有带公交卡啦!带着手机即可到处刷公交地铁啦!小编为大家带来华为nova3nfc功能在哪里打开。 华为nova3怎么打开使用nfc？ 1、进入华为nova3手机主桌面后，我们找到【设置】，并点击打开; 2、在设置菜单下点击进入【设备连接】; 3、可以看到NFC功能，点击打开【NFC】; 4、最后我们只需要点击打开【NFC】右侧的开关即可打开这个功能，打开之后我们的手机就可以进行所有碰触即可消费的操作了，刷公交地铁十分的方便，还可以点击下面的【默认付款应用】进行设置。 以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

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