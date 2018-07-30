华为nova 3怎样隐藏刘海？简单四步即可轻松搞定！

转载 互联网 2018-07-30 10:44:33

[摘要] 华为nova3也是一款刘海全面屏手机，有的朋友大概已经习惯了刘海屏，也有朋友还是不习惯，小编为大家带来隐藏的方法。

华为nova3也是一款刘海全面屏手机，有的朋友大概已经习惯了刘海屏，也有朋友还是不习惯，小编为大家带来隐藏的方法。 华为nova3怎么隐藏刘海？ 1、首先我们进入华为nova3的手机桌面，找到并点击进入【设置】; 2、在设置菜单下找到【显示】，并点击打开; 3、点击进入【屏幕顶部显示】; 4、最后点击勾选下面的【隐藏顶部区域】即可隐藏刘海啦! 以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

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