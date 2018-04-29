华为Mate10如何给程序加锁？只需四步即可给手机多加一道保障！

转载 互联网 2018-04-29 08:48:13

[摘要] 华为Mate10怎么给应用程序加锁?担心手机里的隐私不小心被别人看到，特别有些支付的应用，手机丢了的时候多一道锁也多一道屏障，接下来小编为大家带来华为Mate10设置指纹应用锁的方法。

华为Mate10怎么给应用程序加锁?担心手机里的隐私不小心被别人看到，特别有些支付的应用，手机丢了的时候多一道锁也多一道屏障，接下来小编为大家带来华为Mate10设置指纹应用锁的方法。 华为Mate10给应用程序加锁方法： 1、点击【设置】，找到【安全和隐私】。 2、点击【指纹】之后输入锁屏密码，进入指纹菜单里面，我们就能看到一个【访问应用锁】。 3、点击打开【访问应用锁】，这时需要我们再设置一个应用锁密码，以防指纹不能用时用密码开锁，输入设置好密码之后指纹应用锁就打开了。 4、我们再退回到【安全和隐私】界面，点击【应用锁】用指纹验证进入之后，点击开启需要开启指纹锁的应用，下次再打开应用的时候就需要指纹验证才能进入了。 以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

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