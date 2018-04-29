华为Mate10如何给程序加锁？只需四步即可给手机多加一道保障！

转载 互联网 2018-04-29 08:48:13
[摘要]华为Mate10怎么给应用程序加锁?担心手机里的隐私不小心被别人看到，特别有些支付的应用，手机丢了的时候多一道锁也多一道屏障，接下来小编为大家带来华为Mate10设置指纹应用锁的方法。

华为Mate10怎么给应用程序加锁?担心手机里的隐私不小心被别人看到，特别有些支付的应用，手机丢了的时候多一道锁也多一道屏障，接下来小编为大家带来华为Mate10设置指纹应用锁的方法。

华为Mate10如何给程序加锁？只需四步即可给手机多加一道保障！

华为Mate10给应用程序加锁方法：

1、点击【设置】，找到【安全和隐私】。

2、点击【指纹】之后输入锁屏密码，进入指纹菜单里面，我们就能看到一个【访问应用锁】。

华为Mate10如何给程序加锁？只需四步即可给手机多加一道保障！

3、点击打开【访问应用锁】，这时需要我们再设置一个应用锁密码，以防指纹不能用时用密码开锁，输入设置好密码之后指纹应用锁就打开了。

4、我们再退回到【安全和隐私】界面，点击【应用锁】用指纹验证进入之后，点击开启需要开启指纹锁的应用，下次再打开应用的时候就需要指纹验证才能进入了。

华为Mate10如何给程序加锁？只需四步即可给手机多加一道保障！

以上就是本文的全部内容了，希望对大家有所帮助。

点击订阅
  • 华为
  • 华为Mate10
    • 为您推荐了以上关键词，订阅后可获得优先推送资讯
    分享是一种积极的生活态度
    常见问题
    魅族PRO 6s怎么安装SIM卡？
    2018-04-29
    360手机Q5怎么设置指纹识别？
    2018-04-29
    魅蓝E2如何截图？
    2018-04-29
    华为Mate10如何给程序加锁？
    2018-04-29
    了解更多

    评论

    关于我们|About us|天极服务|天极大视野|天极动态|加入我们|网站地图|网站律师|友情合作|RSS订阅|意见反馈
    Copyright (C) 1999-2017 Yesky.com, All Rights Reserved 版权所有 天极网络
    京公网安备11010802015384号