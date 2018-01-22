ZUK Z2 Pro如何同步iCloud联系人?简单五步让你轻松搞定!

转载 265G安卓网 2018-01-22 14:40:51

[摘要] ZUK Z2 Pro打通了和苹果iCloud的链接，下面就来说说怎么用ZUK Z2 Pro来同步苹果iCloud联系人。

ZUK Z2 Pro打通了和苹果iCloud的链接，过去使用苹果iPhone的用户可以非常轻松的通过iCloud把旧手机内的通信录恢复到新的ZUK Z2 Pro手机上。下面就来说说怎么用ZUK Z2 Pro来同步苹果iCloud联系人。

第一步：打开：联系人。

第二步：点击：从iCloud导入。

第三步：输入iCloud账号和密码。

第四步：开启通讯录开关iCloud联系人自动同步到手机通讯录。

第五步：大功告成iCloud联系人全部同步到了手机通讯录。

Tips：除此之外，还有另一种同步iCloud通讯录的方式。

点击：设置――高级设置――账号和同步――添加账号――iCloud。

除了ZUK Z2 Pro之外，ZUK Z2也可以使用这一方式来同步iCloud联系人。另外下一版本的ZUI2.0发布之后，还可以同步iColud中的任务和日历。